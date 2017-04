Thor: Ragnarok, ecco perché il Grandmaster, nel film, non è blu

Con numeri da capogiro, il trailer di Thor: Ragnarok ha infranto ogni record di visualizzazione dimostrando come l'interesse dei fan per il terzo capitolo della saga del Dio del Tuono sia altissimo.

Oltre al ritorno delle star Chris Hemsworth e Tom Hiddleston nei panni dei fratelli asgardiani Thor e Loki, questa nuova avventura vedrà l'arrivo di personaggi inediti, incluso il Grandmaster, il Gran Mestro dei fumetti, che sarà interpretato dalla star Jeff Goldblum.

Thor: Ragnarok, il nostro commento al primo trailer: gladiatori, apocalissi e tante risate!

Alla vista del look del Grandmaster, i fan più filologici si sono posti la domanda sul cambio di look del personaggio. Perché non è blu come nei fumetti? La domanda è stata girata al regista di Thor: Ragnarok Taika Waititi, il quale ha fornito una spiegazione che non fa una piega.

"Perché aveva già fatto un altro film in cui era blu".

Per chi non se lo ricordasse, il film in questione è la commedia del 1988 Le ragazze della Terra sono facili. Jeff Goldblum interpretava Mac, un peloso alieno blu che atterra con la sua astronave in uno stagno dopo un'avaria. Sulla Terra fa la conoscenza con la giovane e avvenente californiana interpretata da Geena Davis. Niente a che vedere con il look del Grandmaster, ma Taika Waititi voleva essere certo di evitare doppioni, seppur improbabili.

