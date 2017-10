Thor: Ragnarok, ecco le prime divertite reazioni della stampa americana!

Tiziana D'Angelo

Mancano poco più di due settimane all'uscita nelle sale italiane di Thor: Ragnarok, dove Chris Hemsworth tornerà nei panni di Thor sotto la regia di Taika Waititi. Negli Stati Uniti ci sono state le prime proiezioni per gli addetti ai lavori, che hanno iniziato a commentare il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, lasciando intendere che sarà incredibilmente divertente:

#ThorRagnarok ABSOLUTELY ROCKS! I was totally blown away by the story, action, effects, performances, & one of Marvel's best soundtracks! pic.twitter.com/I6ZA9l6pEc — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) 9 ottobre 2017

Thor: Ragnarok is just plain fun. It's hilarious from start to finish with quirky performances & exciting action. Tessa Thompson is the MVP. pic.twitter.com/7GyYG4IZZ5 — Germain Lussier (@GermainLussier) 9 ottobre 2017

Loved 'Thor: Ragnarok'. @TaikaWaititi did an awesome job. Movie is loaded with his trademark humor. Laughed beginning to end. pic.twitter.com/kfROuqSyVe — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 9 ottobre 2017

#ThorRagnarok is the best Thor movie BUT still think it's really good not awesome. Hemsworth, Hulk & Tessa all great, though. And Goldblum! pic.twitter.com/rY6ItFzdjN — Jim Voodooda (@JimVejvoda) 9 ottobre 2017

Thor Ragnarok is one of the funniest Marvel Studio movies thus far, definitely the best Thor film. Loved Mark Mothersbaugh's score. — Peter Sciretta (@slashfilm) 9 ottobre 2017

In Thor: Ragnarok Thor è imprigionato dall'altro lato dell'universo senza il suo potente martello e si ritrova in una corsa contro il tempo per ritornare ad Asgard e fermare Ragnarok - la distruzione del suo mondo e della civiltà asgardiana - per mano di una minaccia onnipotente, la spietata Hela. Ma prima deve sopravvivere a una gara mortale di gladiatori che lo fa combattere contro il suo ex alleato e membro degli Avengers, l'incredibile Hulk.

Inoltre, fanno parte del cast Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Hulk), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Cate Blanchett (Hela), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Skurge), Sam Neill, Jeff Goldblum e Benedict Cumberbatch.

Thor: Ragnarok arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre.

