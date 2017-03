Thor: Ragnarok: Chris Hemsworth mostra l'allenamento per diventare il Dio del Tuono

Cristiano Ogrisi

Essere un dio non è facile. Combattere con le forze del male per salvare gli innocenti richiede forza mentale e fisica. Anche se le storie sono di finzione, le azioni sono piuttosto reali, gli attori devono impegnarsi molto per far risultare le scene credibili e far credere al pubblico che stanno davvero salvando il mondo. Chris Hemsworth, il Thor del Marvel Cinematic Universe, ha preso questo ruolo sul serio, avendo postato sul suo canale Instagram un montaggio dei suoi esercizi quotidiani, mostrando cosa deve fare per tenersi al top della forma per Thor: Ragnarok.

Il video mostra sollevamenti pesi, esercizi con corde, palla medica, flessioni e molto altro con il personal trainer delle celebrità Luke Zocchi. Meno di due anni fa Hemsworth ha perso 15 kg per girare Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick, il film di Ron Howard, dove interpretava Chase, rimasto per 90 giorni naufrago in mezzo al mare.

In Thor: Ragnarok Thor è imprigionato dall'altro lato dell'universo senza il suo potente martello e si ritrova in una corsa contro il tempo per ritornare ad Asgard e fermare Ragnarok - la distruzione del suo mondo e della civiltà asgardiana - per mano di una minaccia onnipotente, la spietata Hela. Ma prima deve sopravvivere a una gara mortale di gladiatori che lo fa combattere contro il suo ex alleato e membro degli Avengers, l'incredibile Hulk.

Thor: Ragnarok arriverà al cinema solo il 25 ottobre 2017.

