Their Finest: il primo trailer del film con Gemma Arterton e Sam Claflin

La STX Entertainment ha diffuso il trailer del film Their Finest Hour, con protagonisti Gemma Arterton, Sam Claflin, e Bill Nighy. Il progetto, distribuito nei cinema americani, è un adattamento del romanzo scritto da Lissa Evans ed è stato diretto da Lone Scherfig.

Il libro, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia di un gruppo di persone che si ritrovano a Norfolk per girare un film di propaganda inglese. Un attore dell'epoca del muto ormai dimenticato, un copywriter che lavora nella presso il Ministero dell'Informazione, una costumista in forze presso Madame Tussauds e un militare vengono reclutati per raccontare in immagini la storia di due donne che vengono soccorse dall'esercito mentre si trovano su un'imbarcazione. Un team male assortito nel quale, inizialmente, c'è tensione , ma ben presto i membri della squadra uniranno le forze arrivando a una tregua per il bene del proprio paese.

Their Finest Hour è prodotto da BBC con Number 9 Films. La sceneggiatura è firmata da Gaby Chiappe.

Ecco il trailer:

