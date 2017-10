The Predator: Thomas Jane svela i primi dettagli del plot

Grande è la curiosità del pubblico intorno al reboot di The Predator che promette uno sguardo "inatteso e totalmente nuovo" sul franchise horror grazie all'arrivo del regista Shane Black. Il film, presentato come un sequel più che reboot, offrirà al pubblico la possibilità di essere catturati da una storia che stavolta si svilupperà in un contesto urbano periferico e non più nella giungla.

Finora i dettagli del plot erano avvolti in un alone di mistero, ma oggi la star Thomas Jane avrebbe svelato alcune gustose anticipazioni, confermando che il suo personaggi farà parte di un gruppo di veterani di guerra ricoverati in ospedale che verranno trascinati nella vicenda.

"Interpretiamo questi veterani dell'Afghanistan o dell'Iraq. Ma siamo tutti fottutamente pazzi, così siamo ricoverati in un ospedale per essere curati. Siamo tutti affetti da sindrome da stress post-traumatico."

La situazione degenera quando il personaggio interpretato da Boyd Holbrook, un altro soldato, finisce nel bus dell'ospedale insieme a loro.

"E' un tizio in pericolo, lo vogliono uccidere perché afferma di aver visto un UFO, ha visto la nave spaziale di Predator atterrare sulla Terra così lo rinchiudono insieme a noi. Ci fanno salire un bus con l'intento di eliminarci tutti per metterlo a tacere. Ma noi ci impossessiamo del bus e decidiamo di combattere questi fottuti Predators da soli, siamo abbastanza pazzi da credere a quello che ci ha detto Boyd, crediamo al fatto che abbia visto un UFO e che là fuori ci siano gli alieni."

Nel cast di The Predator troviamo anche Edward James Olmos, Keegan Michael Key,Olivia Munn, Yvonne Strahovski, Trevante Rhodes, Keegan Michael Key, e Jacob Tremblay.

The Predator uscirà nelle sale americane il 3 agosto 2018.

