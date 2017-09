The Mist: niente seconda stagione per la serie tratta dal racconto di Stephen King

La serie The Mist, ispirata all'omonimo racconto scritto da Stephen King e incluso nella raccolta Scheletri, non avrà una seconda stagione.

Il progetto per il piccolo schermo aveva debuttato a giugno su Spike (gli episodi in Italia sono distribuiti invece su Netflix) ottenendo 1.2 milioni di spettatori, scivolati poi a meno di 800.000 con la messa in onda delle puntate successive.

L'emittente americana a gennaio prenderà il nome di Paramount Network, come previsto dai progetti della Viacom, e lo show con protagonisti Morgan Spector e Frances Conroy non ha convinto i responsabili del marchio a concedere una seconda chance, lasciando quindi i fan con un finale aperto che lasciava presupporre l'idea degli autori di proseguire con la narrazione.

