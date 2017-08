Netflix, le novità in catalogo ad Agosto

Patrizio Marino

Ad Agosto su Netflix: mentre The Defenders si uniscono per combattere il crimine nelle strade di New York, a Camp Firewood si terrà la reunion dei campeggiatori di Wet Hot American Summer: Ten years later Miniserie. Diamo adesso un occhio alle serie tv che la piattaforma multimediale renderà disponibile questo mese.

Per saperne di più: Netflix Italia: Le ultime novità aggiunte tra serie e film

Serie TV originali

Stranger: Stagione 1, disponibile dal Primo agosto

Wet Hot American Summer: Ten Years Later, disponibile dal 4 agosto

Atypical : Stagione 1, disponibile dall'11 agosto

The Defenders: Stagione 1, disponibile dal 18 agosto

Disjointed: Stagione 1, disponibile dal 25 agosto

Le serie originali Netflix - Episodi Settimanali

Shadowhunters: Stagione 2B, The Mortal Instruments, disponibile ogni martedì

Chelsea: Stagione 2, in streaming ogni venerdì

Serie TV

The Mist: Stagione 1, disponibile dal 25 agosto

Tratto da uno dei manga più noti, l'omonimo Death Note di Tsugumi Ôba, accusato di whitewashing dai fan che si sono più volte sollevati contro l'adattamento Netflix, il film di Adam Wingard è il titolo più interessante proposto dalla piattaforma multimediale nel mese di agosto. Segnaliamo anche i nostri Io non ho paura e Mia madre.

Film originali

The Hollywood Masters, stagione 1,disponibile dal Primo agosto

Eagles of Death Metal: Nos Amis (Our Friends), disponibile dall'8 agosto

Ricomincio da nudo, disponibile dall'11 agosto

Barbecue, disponibile dal 15 agosto

Unacknowledged, disponibile dal 21 agosto

Death Note, disponibile dal 25 agosto

Film

American Beauty, disponibile dal Primo agosto

Gosford Park, disponibile dal Primo agosto

Kill Bill: Volume 1, disponibile dal Primo agosto

The Family Man, disponibile dal Primo agosto

Under Suspicion, disponibile dal Primo agosto

What Women Want, disponibile dal Primo agosto

Un disastro di ragazza, disponibile dal 5 agosto

Un amore di testimone, disponibile dal 7 agosto

Straight Outta Compton, disponibile dal 20 agosto

Everest, disponibile dal 20 agosto

Non buttiamoci giù, disponibile dal 20 agosto

Film Italiani

Io non ho paura, disponibile dal Primo agosto

Un matrimonio da favola, disponibile dall'11 agosto

Mia madre, disponibile dal 16 agosto

Un fidanzato per mia moglie, disponibile dal 31 agosto

Stand up comedy originali

Maz Jobrani: Immigrant, disponibile dal Primo agosto

Brad Paisley's Comedy Rodeo, disponibile dal 15 agosto

Lynne Koplits: Hormonal Beast, disponibile dal 22 agosto

Ryan Hamilton: Happy Face, disponibile dal 29 agosto

Documentari originali

Icarus, disponibile dal 4 agosto

Documentari

Real Detective, Stagione 2, disponibile dal Primo agosto

The beginning and the end of the universe, disponibile dal Primo agosto

Under Arrest, Stagione 6, disponibile dal Primo agosto

Empire of the Tsars, disponibile dal Primo agosto

The Royal House of Windsor, disponibile dal Primo agosto

Le serie originali Netflix per i più piccoli

True and the Rainbow Kingdom, disponibile dall'11 agosto

Glitter Force Doki Doki, disponibile dal 18 agosto

Per i più piccoli

Bruno & Boots: Operazione Piscina, disponibile dal Primo agosto

L'ispettore Gadget Stagione 1, disponibile dal Primo agosto

Valiant - Piccioni da combattimento, disponibile dal 1 agosto

Home News Netflix, le novità in catalogo ad Agosto