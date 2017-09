The Meyerowitz Stories: il nuovo trailer del film diretto da Noah Baumbach

Netflix ha diffuso il nuovo trailer del film diretto dal regista Noah Baumbach, The Meyerowitz Stories, che è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes e debutterà sulla piattaforma di streaming dal 13 ottobre.

Il progetto racconterà la storia dei membri di una famiglia che, dopo aver perso i rapporti, si ritrovano a New York in occasione di un evento organizzato per celebrare il lavoro in campo artistico del loro padre.

Ecco il nuovo trailer:

Fanno parte del cast Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Emma Thompson, Elizabeth Marvel e Grace Van Patten.

