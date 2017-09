The Front Runner: Hugh Jackman twitta la prima foto del film

Hanno preso il via le riprese di The Front Runner, pellicola che vede protagonista Hugh Jackman nel ruolo dell'ex senatore Gary Hart. Jackman ha celebrato l'avvio della lavorazione diffondendo via Twitter la prima immagine ufficiale che lo vede intento a parlare davanti al pubblico.

The Front Runner, diretto da Jason Reitman, racconta la storia di Gary Hart, senatore del Colorado dal 1975 al 1987 che ha cercato di diventare Presidenre nel 1984 e nel 1988. Durante le primarie, nonostante fosse il favorito rispetto a Mike Dukakis, ha dovuto fare i conti con le accuse di aver tradito la moglie. Il senatore ha quindi sfidato i media, portando però così alla pubblicazione degli scatti che lo ritraevano insieme a Donna Rice, foto che hanno interrotto la sua candidatura.

