The Expendables: la quarta e ultima pellicola arriverà nel 2018

La saga dei mercenari attempati di The Expendables sta per concludere la sua corsa. Per il franchise prodotto e interpretato da Sylvester Stallone sarebbe dietro l'angolo un finale glorioso prima che il rischio di ripetersi disaffezioni il pubblico.

La compagnia di distribuzione tedesca Splendid Film ha acquisito i diritti per The Expendables 4 dopo essersi occupata della distribuzione in area tedesca dei tre precedenti capitoli. Dopo tanti ritardi, la quarta e ultima avventura avrebbe adesso una data di release, il 2018.

Il cammino di The Expendables 4, finora, è stato piuttosto tormentato. Dopo le lamentele di Sylvester Stallone riguardo all'esito al botteghino del terzo capitolo, I mercenari 3 - The Expendables, e del rating PG-13 rating, troppo morbido secondo lui, il divo non sembrava intenzionato a proseguire l'avventura.

Tempo fa si è parlato anche di trasformare il franchise in una serie tv, che avrebbe visto Stallone produttore esecutivo, ma il disinteresse di FOX e di altri network ha fatto tramontare l'idea. Adesso si torna a parlare dell'arrivo di The Expendables 4 al cinema nel 2018, ma non sappiamo ancora se Stallone sarà coinvolto e se tornerà nei panni del mercenario Barney Ross anche se, a quanto pare, il resto del cast dovrebbe fare ritorno. Compresi Jean-Claude Van Damme e Arnold Schwarzenegger, impegnati attualmente in tv.

