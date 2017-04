The Exception: il trailer del film con Lily James e Jai Courtney

Lily James e Jai Courtney sono i protagonisti del thriller, ambientato durante la seconda Guerra mondiale, The Exception.

Il progetto diretto da David Leveaux si basa sul romanzo The Kaiser's Last Kiss scritto da Alan Judd nel 2003 e racconterà la storia dell'ufficiale Stefan Brandt che riceve la missione di proteggere Guglielmo II (Christopher Plummer) che è fuggito dalla Germania e ha abdicato molti anni prima dell'inizio del conflitto.

I nazisti ritenevano importante tenerlo al sicuro e, quando emerge l'indiscrezione che le spie britanniche si sono infiltrate nella sua casa, decidono di aumentare i controlli. Stefan è il leader delle guardie e si innamora di Mieke, una governante ebrea. Il loro rapporto dà quindi vita a una serie di conflitti personali e professionali.

Il lungometraggio arriverà nelle sale americane il 2 giugno, dopo un passaggio su DirecTV previsto per per questo giovedì.

