The Dinner: il primo trailer del film con Richard Gere e Laura Linney

The Dinner, il film diretto da Oren Moverman, è stato presentato in anteprima al Festival di Berlino e arriverà nelle sale americane il 5 maggio.

Il progetto è tratto da un romanzo scritto da Herman Koch e ha come protagonisti Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan e Rebecca Hall.

La storia ha come protagonista un politico in corsa per una posizione da governatore (Gere) che invita il suo fratello minore Paul (Coogan) e sua moglie Claire (Linney) a una cena a cui parteipa la sua consorte Katelyn (Hall).

I fratelli non hanno più rapporti mentre i loro figli sedicenni sono amici e hanno commesso un crimine che ha sconvolto il paese. I genitori devono quindi decidere cosa fare e se far confessare i propri figli.

Ecco il trailer:

