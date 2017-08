The Defenders: un nuovo trailer della serie Marvel in arrivo su Netflix

Nella giornata di domani debutterà su Netflix la serie The Defenders, prodotta da Marvel e Netflix.

Nell'attesa è stato diffuso un nuovo trailer che anticipa gli otto episodi prodotti, eccolo in versione originale e in quella italiana:

Leggi anche: The Defenders: recensione dei primi episodi della serie Marvel-Netflix

I protagonisti dello show sono Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock, Krysten Ritter che interpreta Jessica Jones, Mike Colter con la parte di Luke Cage, Finn Jones che sarà Danny Rand e Elodie Yung come Elektra Natchios.

Home News The Defenders: un nuovo trailer della serie...