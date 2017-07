The Defenders: su Facebook svelato un legame con Spider-Man?

A livello di supereroi, New York sembra parecchio sovraffollata. Spider-Man salta su e giù per i palazzi del Queens, mentre i Defenders combattono per le strade di Hell's Kitchen. Inevitabile che prima o poi i vari personaggi del team Marvel si imbattano l'uno nell'altro. Un commento comparso sui social media farebbe, infatti, pensare che la miniserie The Defenders conterrebbe un riferimento a Spider-Man.

Il commento in questione, apparentemente innocente, è stato fatto dall'account ufficiale di The Defenders. L'altro giorno sulla pagina sono stati postati una serie di link che provengono dal fictional New York Bulletin. La rivista, che ospita firme come Karen Paige, ha però messo in allarme alcuni fan.

Leggi anche: The Defenders, il nostro commento al trailer: alleanze, resurrezioni e... Sigourney Weaver!

Un fan di nome Daniel Farley ha commentato il posto scrivendo: "Avete informazioni su quel tizio ragno che abbiamo visto comparire in Germania per combattere a fianco Iron Man e che adesso sarebbe apparentemente a NYC???" Il commento, ricollegato agli eventi mostrati in Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming ha scatenato le reazioni dei fan. Ma tutto si sarebbe fermato qui se l'account ufficiale di The Defenders non avesse risposto: "Tizio ragno?".

Il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha più volte ribadito che nell'immediato non c'è l'intenzione di creare crossover tra l'MCU e il corrispettivo televisivo. Il social team di The Defenders potrebbe essersi semplicemente divertito a giocare col suo pubblico, ma chissà che la miniserie non contenga invece un easter egg, seppur minimo, all'Uomo Ragno?

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Defenders: su Facebook svelato un legame con...