The Defenders: ogni eroe invade lo spazio degli altri nei motion poster

Netflix ha diffuso una serie di motion poster dedicati ai protagonisti di The Defenders, la nuova serie Marvel/Netflix che vedrà riuniti Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist. Lo show sarà disponibile in tutti i Paesi in cui la piattaforma streaming è attiva a partire dal 18 Agosto 2017.

Nel primo motion poster vediamo Matt Murdock/Daredevil con il suo bastone in un ascensore della Rand Enterprises, compagnia creata dal padre di Iron Fist/Danny Rand.

Il secondo motion poster mostra ancora Matt Murdock, stavolta seduto su una panchina su cui è fissato un cartellone pubblicitario dedicato al nuovo programma dell'amica di Jessica Jones, Trish Talk.

Nel terzo motion poster Jessica Jones sosta fuori dalla Rand Enterprises, nella speranza di nuovo alcool.

Your lobby could use a bar, @MarvelIronFist. pic.twitter.com/BLAojOeC4j — Jessica Jones (@JessicaJones) 9 maggio 2017

Nel quarto motion poster Luke Cage sfida Daredevil in un combattimento di boxe in una palestra dove compare un vecchio giornale in cui si parla del padre di Matt Murdock.

Hey @Daredevil, let me know when you want to go a round or two. pic.twitter.com/4D822eIAkV — Luke Cage (@LukeCage) 9 maggio 2017

Infine Danny Rand è seduto a meditare mentre attende fuori dalla porta dell'ufficio di Jessica Jones.

Meditation tip: Make plans early with @JessicaJones. She's always late. pic.twitter.com/Rn2wPwwlGD — Iron Fist (@MarvelIronFist) 9 maggio 2017

The Defenders segue le vicende di Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) e Danny Rand/Iron Fist (Finn Jones), un quartetto di supereroi singolari con un unico obiettivo: salvare New York City. Lo show racconta la storia di quattro personaggi solitari, ciascuno impegnato con le proprie battaglie personali, che capiscono di diventare molto più forti quando fanno squadra. The Defenders segue il successo delle precedenti serie TV Marvel Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist.

