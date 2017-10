The Current War: la Weinstein Company rinvia il biopic con Benedict Cumberbatch al 2018

The Weinstein Company ha annunciato che The Current War, atteso biopic diretto da Alfonso Gomez-Rejon sarà posticipato al 2018, non c'è una motivazione ufficiale, ma lo scandalo di Harvey Weinstein ha sicuramente avuto il suo peso determinante. Incentrato sullo scontro che vide opposti un manipolo di scienziati inventori impegnati sull'evoluzione e diffusione della corrente elettrica, il film doveva arrivare nelle sale americane il 24 novembre 2017, per dare anche chance al suo protagonista, Benedict Cumberbatch, di dire la sua nella stagione dei premi.

Al fianco di Cumberbatch, anche Michael Shannon e il connazionale Nicholas Hoult. Il progetto è ispirato a una storia vera e Michael Shannon avrà la parte di George Westinghouse, mentre Nicholas Hoult interpreterà Nikola Tesla, celebre inventore che arrivò negli Stati Uniti nel 1884 e lavorò brevemente con Thomas Edison, ma ben presto fallì insieme a lui. La sceneggiatura è ambientata alla fine del 1880 ed è stata scritta da Michael Mitnick.

