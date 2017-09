The Commuter: un brutto viaggio in treno per Liam Neeson nel trailer dell'action

Fare il pendolare è già abbastanza stressante, ma per l'assicuratore Michael Woolrich, interpretato da Liam Neeson, un semplice viaggio in treno si trasformerà in un incubo in The Commuter .

E' stato appena diffuso in trailer del nuovo action movie diretto da Jaume Collet-Serra che vede nel cast anche Patrick Wilson e Vera Farmiga. Il film avrà come protagonista un uomo di affari, interpretato da Neeson, che si ritrova coinvolto in una cospirazione criminale mentre è a bordo di un treno per i pendolari.

La sceneggiatura del lungometraggio è stata scritta da Byron Willinger e Phil de Blasi.

