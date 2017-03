The Batman, Joe Manganiello: "Il processo creativo deve essere rispettato"

Le traversie produttive di The Batman sembrano essersi finalmente concluse. Ben Affleck ha confermato il suo impegno nel film in veste di interprete e produttore dando il benvenuto al nuovo regista Matt Reeves.

Adesso che i punti fermi su cui costruire il lungometraggio sono a posto, si comincia a parlare di date. In un primo tempo l'attore Joe Manganiello, a cui è stato affidato il ruolo del villain Deathstroke, aveva anticipato la possibilità di un inizio riprese previsto per la tarda primavera. Adesso pare che questa data sia destinata a slittare.

Leggi anche: L'uomo, la maschera e il simbolo: diamo i voti ai Batman cinematografici

"Lo scorso anno ho detto che le riprese avrebbero preso il via a maggio. Adesso potrebbe non essere così. Hanno grandi piani per questo film. Se le riprese inizieranno a giugno o più avanti non importa. Il processo creativo necessita di rispetto e nessuna persona coinvolta vuole che il film sia meno che leggendario, incredibile. Le riprese inizieranno quando tutti i pezzi del puzzle saranno a posto e saremo certi di fare qualcosa di cui essere orgogliosi. Tutti noi vogliamo realizzare il miglior film possibile, e questa è la sola ragione del ritardo. I media si divertono a insinuare che ci siano difficoltà o che lo script non sia buono. Sono regine del dramma. C'è un processo creativo e il cast e la crew sono impegnati a fare in modo che tutto sia al posto giusto. Inizieremo a girare quando inizieremo a girare. Posso dirvi che accadrà presto. Una cosa vi posso dire per certo: nessuno vuole creare un film che divida il pubblico. State certi che faremo le cose per bene".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!