The Batman: James Mangold: "Con Matt Reeves è in buone mani"

Dopo il successo di Logan - The Wolverine, James Mangold non sa ancora se dirigerà un altro film di supereroi, ma tiene comunque gli occhi aperti nel settore e si lascia andare a qualche commento sullo sviluppo degli altri progetti. Mangold ha così dato via Twitter la sua benedizione al collega Matt Reeves, ingaggiato per dirigere The Batman.

@iUnique117 My talented friend @mattreevesLA is starting work on a new Batman. I can't wait to see what he does! — Mangold (@mang0ld) March 12, 2017

Di fronte alla domanda di un fan se accetterebbe di dirigere un'avventura su Batman, Mangold ha risposto che a dirigere un nuovo film su Batman sarà il suo amico Matt Reeves e lui non vede l'ora di vederlo. Quale miglior incoraggiamento di questo per Matt Reeves?

