The Batman: Affleck aveva previsto il Joker nel suo film, ma la WB apre a un nuovo script

Cristiano Ogrisi

The Batman, fino a poco fa, era l'atteso nuovo film scritto e diretto da Ben Affleck. Ora che l'attore ha rinunciato alla regia, la sceneggiatura è già passata nelle mani di Chris Terrio, vicino a Affleck e già autore di Argo. Ma, secondo Mark Hughes, quando il film sarà assegnato a un nuovo regista, il progetto potrebbe essere rielaborato dall'inizio:

"Il progetto subirà sostanziali cambiamenti e probabilmente una completa riscrittura. La Warner Bros sta parlando con molte persone per occuparsi della regia - incluso uno dei miei favoriti, Matt Reeves, che pare sia in pole position - e si dice che il film sarà rielaborato una volta che verrà riunito un nuovo team creativo."

Leggi anche: L'uomo, la maschera e il simbolo: diamo i voti ai Batman cinematografici

Ma se dovesse resistere la versione ideata da Ben Affleck, i fan della DC a cosa andrebbero incontro? L'attore, che tornerà nei panni di Bruce Wayne, ha dichiarato che il suo piano era quello di far scontrare Batman con più nemici storici, non solo il Deathstroke di Joe Manganiello, ma anche il Joker di Jared Leto.

Nessuna anticipazione sugli altri villain, non è chiaro se fossero personaggi già visti nelle sale cinematografiche, come Harley Quinn o Deadshot, o se fosse l'occasione per riportare in scena i nemici dei vecchi classici, come Pinguino o l'Enigmista.

