The Anomaly: Bryan Singer regista dell'adattamento del romanzo

The Gotham Group ha deciso di acquistare i diritti cinematografici del romanzo The Anomaly, scritto da Michael Rutger (nome d'arte di Michael Marshall).

Il regista dell'adattamento per il grande schermo dovrebbe essere Bryan Singer, attualmente al lavoro su Bohemian Rhapsody .

Il libro racconta la storia di Nolan Moore: un archeologo per passione che indaga su alcuni strani misteri, rendendosi conto che una scoperta compiuta nell'area del Grand Canyon potrebbe cambiare radicalmente il mondo come lo conosciamo.

Ellen Goldsmith-Vein, a capo di The Gotham Group, ha dichiarato: "Stavamo cercando da tempo qualcosa che unisse le avventure di Indiana Jones con i misteri di Lost e i brividi di Alien e pensiamo che The Anomaly possieda la combinazione vincente".

