Terminator, James Cameron promette l'arrivo di una nuova trilogia!

L'immersione totale nella preparazione dei sequel di Avatar non ha impedito a James Cameron di pensare ad altri progetti. Il regista starebbe pensando di realizzare una nuova trilogia di Terminator.

"La questione è - il franchise ha fatto il suo tempo o può essere rivitalizzato? Ne sto discutendo con David Ellison, che attualmente possiede i diritti della saga di Terminator nel mercato americano, ma tra un anno e mezzo il copyright tornerà a me perciò stiamo discutendo di cosa fare. Stiamo pensando a realizzare altri tre film reinventando la saga."

Cameron, che riavrà i diritti in mano nel 2019, paveva già annunciato l'intenzione di realizzare un nuovo film che vedrà coinvolta la star Arnold Schwarzenegger. Al momento non sappiamo se la presenza del divo è garantita per l'intera trilogia.

