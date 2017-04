Take Me: il trailer del nuovo film con Taylor Schilling

Netflix e The Orchard hanno diffuso online il primo trailer del nuovo film prodotto dai fratelli Duplass, Take Me.

Il progetto è il debutto alla regia dell'attore Pat Healy, impegnato anche come protagonista accanto alla star di Orange Is the New Black Taylor Schilling.

La sceneggiatura è stata scritta da Mike Makowsky e racconta la storia di Ray (Healy), un uomo che viene pagato dalle persone per rapirle e simulare un'esperienza davvero unica. Quando viene assunto per sequestrare una donna (Schilling), le cose non andranno però come previsto.

La distribuzione del lungometraggio, presentato in anteprima al Tribeca Film Festival, è prevista per il 5 maggio nei cinema americani e successivamente sulla piattaforma di streaming.

