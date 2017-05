Superman combatterà il Ku Klux Klan in un film ispirato a una storia vera

A quanto pare Zack Snyder non sarebbe l'unico regista impegnato a sviluppare nuove storie incentrate sull'Uomo d'Acciaio. Lotus Entertainment e Paperchase Films hanno annnciato la messa in produzione di Superman vs. The KKK, adattamento del libro non fiction di Richard Bowers del 2012 Superman Versus the Ku Klux Klan: The True Story of How the Iconic Superhero Battled the Men of Hate.

Ebbene sì, oltre a Lex Luthor, Doomsday, Bizarro e perfino Batman, nel 1946 Superman ha dovuto combattere un nemico odioso e molto pericoloso, il Ku Klux Klan, denigrandolo nel corso di una controversa trasmissione radiofonica intitolata The Adventures of Superman dove lo storico Stetson Kennedy usò l'eroe dei fumetti per screditare il Klan.

Dopo decenni di oscurità, il Ku Klux Klan tornò in auge negli USA alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Stetson Kennedy, storico che aveva lavorato a stretto contatto con l'autrice afroamericana Zora Neale Hurston, si finse interessato al Klan fingendo di unirsi al gruppo per ottenere prove dell'attività criminale. Quando si recò dalla polizia, l'uomo si rese conto che erano poco interessati a perseguire il Klan e alcuni addirittura simpatizzavano per il gruppo razzista, così decise di ricorrere all'aiuto di Superman.

Kennedy entrò in contatto con i produttori e gli autori di The Adventures of Superman informandoli delle sue scoperte, inclusi parole d'ordine e riti del Klan, in uno sforzo di demistificare e deridere l'organizzazione. Tali informazioni confluirono in una storia intitolata Clan of the Fiery Cross in cui Superman combatte il "Clan" (riferimento al Ku Klux Klan) rendendo pubblici i segreti del gruppo e ridicolizzandoli. Il Klan provò a rispondere dando il via a un boicottaggio della Kellogg, sponsor della trasmissione radiofonica, ma con scarso successo.

Al momento non abbiamo notizia di registi coinvolti nello sviluppo di Superman vs. The KKK, ma a quanto pare Zack Snyder non sarebbe nella shortlist.

