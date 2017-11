Suicide Squad 2 potrebbe introdurre Black Adam

The Wrap avrebbe anticipato i piani di DC. A quanto pare la compagnia avrebbe intenzione di usare Suicide Squad 2 per introdurre il supervillain Black Adam nel DC Cinematic Universe.

A quanto pare il sequel ruoterebbe attorno a una nuova missione affidata alla Suicide Squad, rintracciare un'arma di distruzione di massa. Di che arma si tratta? Ma naturalmente di Black Adam in persona, nemesi dell'eroe Shazam.

A interpretare Black Adam sarà Dwayne Johnson, da anni coinvolto nel progetto che finora non è mai decollato. Poche settimane fa è arrivata la conferma che il personaggio NON apparirà in Shazam! e il film standalone a lui dedicato uscirà prima dell'altro.

A maggio Dwayne Johnson ha dichiarato: "Abbiamo una sorpresa per Black Adam che non posso rivelare, riguarda il modo in cui Black Adam verrà introdotto." Adesso il rumor legato a Suicide Squad 2 potrebbe trovare presto conferma ufficiale.

Suicide Squad 2 sarà diretto da Gavin O'Connor ed entrerà in produzione il prossimo ottobre.

