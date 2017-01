Star Wars: un museo su George Lucas in arrivo a Los Angeles

E' ufficiale! A Los Angeles verrà creato il George Lucas Museum! L'annuncio arriva direttamente dal Lucas Museum of Narrative Art Board of Directors con un comunicato stampa.

"Dopo lunghe riflessioni e delibere, la Board of Directors of the Lucas Museum of Narrative Art ha il piacere di annunciare i piani per costruire il museo nell'Exposition Park di Los Angeles. Siamo grati del positivo supporto ricevuto sia da San Francisco che da Los Angeles durante il nostro processo di selezione. Trovare la location giusta è stato un processo complicato per via della qualità elevata di entrambe le città e di entrambi i siti.

Vogliamo ringraziare il Sindaco Ed Lee e la San Francisco Board of Supervisors per il loro impegno. Ogni location offriva incredibili vantaggi, ma la miglior posizione della Promise Zone di South Los Angeles porterà un notevole impatto sulla comunità con l'arrivo del museo che diventerà fonte di ispirazione, educazione e sviluppo. Exposition Park è un magnete accessibile da ogni parte della città. Non vediamo l'ora di divenire parte di una comunità museale dinamica, circondata da oltre 100 scuole elementari e superiori, da una delle università leader della nazione e da altri tre musei.

Adesso stiamo finalizzando i dettagli dell'edificio che sarà uno dei più fantasiosi e inclusivi musei del mondo e tutti gli abitanti di Los Angeles e della California saranno orgogliosi di considerarlo proprio".

In un primo tempo George Lucas voleva costruire il museo a San Francisco, ma ha trovato difficoltà con la location. In seguito si è orientato su Chicago, ma anche qui ha incontrato degli ostacoli. A quel punto sono emersi due progetti, uno per Treasure Island nella San Francisco Bay e l'altro a Exposition Park. Lucas finanzierà il progetto che dovrebbe costare un miliardo di dollari.

Per avere informazioni sul museo esiste già un sito web, lucasmuseum.org.

