Cristiano Ogrisi

Dalla trilogia originale a Rogue One: A Star Wars Story, i fan di Star Wars hanno speso molto tempo in compagnia di Darth Vader. Non è solo il personaggio più noto della saga, ma è anche uno dei villains più amati e temuti del cinema. Ma ci sono ancora alcuni misteri che circondano la figura dell'ex-Anakin Skywalker, uno dei quali troverà la sua risposta quest'estate in un comic book.

Darth Vader sarà il protagonista di una serie scritta da Charles Soule e illustrata da Giuseppe Camuncoli. Ambientata subito dopo Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith, la serie mostrerà le prime azioni di Darth Vader dopo essere diventato un cyborg, tra cui il momento in cui costruirà la sua spada laser rossa. Soule non ha diffuso ulteriori spoiler su come accadrà, ma ha detto che si capirà qualcosa sul rapporto con Palpatine. Il primo fumetto su Darth Vader è stato scritto da Kieron Gillen e ambientato tra Guerre stellari e L'impero colpisce ancora.

