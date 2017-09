Star Wars, Harrison Ford: "Spero di non recitare più nella saga"

Harrison Ford, prossimamente sul grande schermo come protagonista del film Blade Runner 2049, ha commentato pubblicamente le ipotesi che sostengono ci sia la possibilità che ritorni nel mondo di Star Wars, in occasione di possibili flashback o un altro spinoff della saga.

L'interprete di Han Solo ha raccontato: "Ho finito con Star Wars se Star Wars ha finito con me".

L'attore ha però subito aggiunto che preferirebbe fosse davvero conclusa la sua avventura nel mondo stellare creato da George Lucas: "Non riesco a immaginare un mio ritorno. Ma si tratta di fantascienza. Preferirei non farlo perché, a questo punto, preferirei concentrarmi su altre cose. Semplicemente perché è più interessante realizzare qualcosa di nuovo".

