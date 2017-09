Star Wars: Episode IX, Colin Trevorrow abbandona la regia!

Colin Trevorrow ha lasciato la regia di Star Wars: Episode IX. La Disney ha rilasciato una breve dichiarazione a riguardo senza nominare alcun sostituto:

"La Lucasfilm e Colin Trevorrow hanno deciso consensualmente di terminare il loro rapporto lavorativo per Star Wars: Episode IX. Colin è stato uno splendido collaboratore durante tutto il processo di sviluppo, ma le nostre visioni del progetto erano diverse. Auguriamo a Colin il meglio e rilasceremo presto nuove informazioni sul film."

Alcune fonti interne affermano che il motivo del disaccordo riguarda la sceneggiatura. Ancora non è chiaro se il film sarà posticipato o se l'uscita sarà confermata per il 24 maggio 2019. La Disney, un mese fa, aveva assunto Jack Thorne per sistemare l'ultima stesura di Trevorrow e Derek Connolly. La rinuncia di Trevorrow è già la seconda in pochissimo tempo nell'universo Star Wars: infatti a fine giugno la Lucasfilm ha licenziato Phil Lord e Christopher Miller dalla regia di Han Solo: A Star Wars Story, sostituendoli con il veterano Ron Howard. Secondo alcune voci, la posizione di Colin Trevorrow era stata messa in difficoltà dal rumoroso flop di The Book of Henry, uscito con le ossa rotte dal box office (4 milioni di dollari incassati su tutto il suolo americano dopo esserne costati 10) e dalla critica (22% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, con un voto medio di 4.1).

