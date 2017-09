Star Wars, Domhnall Gleeson: "Sono entusiasta che J.J. Abrams ritorni alla regia"

Domhnall Gleeson, interprete del Generale Hux nella saga stellare, ha commentato la notizia che sarà J.J. Abrams a occuparsi della regia di Star Wars: Episode IX.

L'attore, intervistato da ComingSoon.net, ha infatti dichiarato: "Come fan sono entusiasta che se ne occupi perché ha fatto un lavoro incredibile con il settimo capitolo. Non vedo l'ora di vederlo o farne parte, dipende da quale sarà la mia situazione. Non posso rivelare se il mio personaggio sopravviverà in Star Wars: Gli ultimi Jedi!".

Gleeson ha inoltre rivelato che non ama firmare oggetti legati a Star Wars per un motivo ben preciso: "Non mi piace che le persone prendano quello che firmo e lo vendano, e se qualcuno deve farlo mi piacerebbe che fosse una struttura ospedaliera come quella in cui sono morti i miei nonni in modo da poter guadagnare dei soldi da utilizzarli per qualcosa di giusto. Quindi questo è il concetto... il Generale Hux non approverebbe! (ride) Lo odierebbe! 'Chi se ne importa dell'ospizio!".

