Split: M. Night Shyamalan parla del colpo di scena finale e del possibile sequel

Attenzione: la news che segue svela importanti spoiler su Split, il nuovo film di M. Night Shyamalan. Se non avete ancora visto il film o non desiderate anticipazioni importanti, sconsigliamo di proseguire la lettura

M. Night Shyamalan ha già vissuto tre carriere: prima grande promessa del cinema grazie a Il sesto senso, poi è stato abbandonato da molto pubblico dopo alcune delusioni come Lady in the Water e After Earth, mentre ora ha di nuovo cambiato direzione, gettandosi su thriller low budget, l'applaudito The Visit e il nuovo e intrigante Split, nelle sale italiane dal 26 gennaio.

Split parla di un uomo (James McAvoy) con un grave caso di disturbo dissociativo dell'identità - che arriva a 23 personalità - che rapisce tre giovani ragazze. Il colpo di scena del film ha fatto parlare molto gli appassionati e gli addetti ai lavori, il fatto che sia un sequel segreto di Unbreakable - Il predestinato ha lasciato aperte delle possibilità di vedere un altro capitolo ambientato nello stesso universo filmico.

Durante un'intervista con EW, Shyamalan ha confermato che il personaggio di McAvoy era presente nello script originale di Unbreakable prima di essere eliminato per dedicargli un film intero:

"Questo personaggio era nello script originale di Unbreakable, al posto dell'uomo vestito di arancione, il personaggio di Bruce Willis si imbatteva in una delle personalità di Kevin e salvava le ragazze. C'erano 20 pagine su di lui e tutte le scene sono state reinserite in questo film. Mi sono chiesto 'Possiamo fare un sequel senza far capire che lo sia fino alla fine?'. E da qui è nata l'idea."

Nell'epilogo, la connessione con Unbreakable è sottolineata dal tema musicale di James Newton Howard. E Shyamalan ha dichiarato che un terzo capitolo non è un'ipotesi così lontana:

"Spero che un terzo film si faccia. La risposta è sì. Ogni tanto sono un fifone, non so ancora cosa succederà, ma andrò nella mia stanza dopo che questo film sarà uscito e inizierò a scrivere. Ho una traccia molto robusta in mente, molto intricata. Ma ora l'aspettativa per le mie trame è sempre alta, devo sapere che sarà una bomba."

