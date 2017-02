Split: Shyamalan ha già iniziato a scrivere il sequel?

Il ritorno nelle sale di M. Night Shyamalan è il primo successo del 2017. Dopo anni di difficoltà, il regista è tornato ad avere recensioni entusiaste, Split sta incassando quasi 120 milioni di dollari in due settimane, dopo essere costato solo 9 milioni. Questo successo darà l'opportunità a Shyamalan di occuparsi del sequel, e tutti i segni puntano verso quella direzione.

Sul suo account twitter, il regista di origini indiane ha rivelato che è già pronto un trattamento di 11 pagine del suo prossimo progetto e, per chi ha visto Split, già sa di cosa stiamo parlando:

I have an 11 page outline for my next film in my bag. I can't tell you what it is, but If you've seen #Split...