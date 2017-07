Spider-Man: Marisa Tomei rivela quale scena tagliata avrebbe voluto nel film

Marisa Tomei interpreta nel film Spider-Man: Homecoming il ruolo di zia May. L'attrice ha però rivelato che nel montaggio finale del progetto diretto da Jon Watts, con protagonista Tom Holland nel ruolo di Peter Parker, è assente una sequenza a cui teneva molto.

Intervistata dall'Huffington Post, Marisa ha raccontato: "Avveniva qualcosa nel quartiere e c'era una ragazzina in pericolo. Nella scena la salvavo e Peter mi vedeva mentre lo facevo, quindi in un certo senso capiva che aveva preso il suo atteggiamento un po' da lei... Poi zia May arrivava a casa e non gli diceva nemmeno quanto accaduto. Ovviamente ci sono tutte queste cose su cui lui sta mantenendo il segreto, quindi diceva 'Come è stata la tua giornata?'. E io dovevo dire 'Tutto bene', ma in realtà May era agitata e stava tremando, senza farlo vedere, a causa di quanto era accaduto".

Quel passaggio in cui i due personaggi si stanno mentendo a vicenda era qualcosa di interessante e la Tomei ha ammesso: "Sono stata piuttosto delusa del fatto che l'abbiano tagliata".

