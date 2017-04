Spider-Man, Marisa Tomei: "Ero disposta a farmi invecchiare per il ruolo di zia May"

Marisa Tomei ha svelato la sua reazione alla scoperta che nei fumetti della Marvel zia May, il personaggio che l'attrice ha interpretato per la prima volta in Captain America: Civil War e ripreso sul set di Spider-Man: Homecoming, è una signora sicuramente più vecchia di lei.

Mentre era ospite della trasmissione The Late Show with Stephen Colbert, la star ha infatti raccontato. "Potete immaginare il mio orrore quando sono stata scelta e ho iniziato a compiere delle ricerche. Ma poi ho pensato 'okay, starò al gioco'. Ed ero quindi pronta a farmi invecchiare ma non l'hanno fatto".

Nel corso degli anni il personaggio è stato interpretato da Rosemary Harris e da Sally Field, tuttavia la nuova versione sarà sicuramente originale rispetto al passato. Non tutti i fan hanno però gradito e non resta che attendere per scoprire quali saranno le reazioni definitive alla nuova versione di zia May.

Nel cast del film, diretto da Jon Watts, troviamo Tom Holland nel ruolo di Peter Parker, Robert Downey Jr. che riprenderà il suo ruolo di Tony Stark, Michael Keaton nella parte del villain, Kenneth Choi che interpreterà il preside della scuola di Peter, e Zendaya Coleman nei panni di Michelle. In più Donald Glover, Michael Barbieri, Laura Harrier, Tony Revolori, Abraham Attah, Hannibal Buress, Isabella Amara, Jorge Lendeborg Jr., Michael Chernus e J.J. Totah.

