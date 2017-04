Spider-Man: Homecoming, Tom Holland in fuga in una nuova foto

Grazie al magazine Empire è ora possibile vedere una nuova immagine dell'atteso film Spider-Man: Homecoming con protagonista l'attore Tom Holland nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man.

Lo scatto mostra il giovane eroe allontanarsi, in modo spettacolare, dal suo liceo, probabilmente per entrare in azione.

Nel cast del film, diretto da Jon Watts, troviamo Marisa Tomei (Zia May), Robert Downey Jr. che riprenderà il suo ruolo di Tony Stark, Michael Keaton nella parte del villain, Kenneth Choi che interpreterà il preside della scuola di Peter, e Zendaya Coleman nei panni di Michelle.

In più Donald Glover, Michael Barbieri, Laura Harrier, Tony Revolori, Abraham Attah, Hannibal Buress, Isabella Amara, Jorge Lendeborg Jr., Michael Chernus e J.J. Totah.

Spider-Man: Homecoming arriverà al cinema il 6 luglio 2017.

