Spider-Man: Homecoming, nella nuova clip un amico di Peter scopre che lui è Spider-Man

Nel corso della cerimonia di consegna degli MTV Movie & TV Awards, Sony Pictures e Marvel Studios hanno svelato nuovo materiale di Spider-Man: Homecoming. Lo sneak peek contiene una clip in cui un compagno di scuola di Peter Parker scopre per caso che lui è Spider-Man e che è coinvolto in un'avventura con Iron Man.

Leggi anche: Ufficiale! Spider-Man tornerà nel sequel di Avengers: Infinity War

L'inglese Tom Holland torna a rivestire i panni di Peter Parker/Spider-Man. Nel cast del film, diretto da Jon Watts, troviamo Marisa Tomei (Zia May), Robert Downey Jr. che riprenderà il suo ruolo di Tony Stark, Michael Keaton nella parte del villain, Kenneth Choi che interpreterà il preside della scuola di Peter, e Zendaya Coleman nei panni di Michelle. In più Donald Glover, Michael Barbieri, Laura Harrier, Tony Revolori, Abraham Attah, Hannibal Buress, Isabella Amara, Jorge Lendeborg Jr., Michael Chernus e J.J. Totah.

Spider-Man: Homecoming arriverà al cinema il 6 luglio 2017.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Spider-Man: Homecoming, nella nuova clip un amico...