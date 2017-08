Spider-Man: Homecoming, il costume di Iron Spider era stato creato per Avengers: Infinity War!

Il finale di Spider-Man: Homecoming ci ha svelato il nuovo costume di Peter Parker. In un primo tempo Spider-Man rifiuta il nuovo costume realizzato da Tony Stark, supertecnologico naturalmente, ma a quanto pare la tuta Iron Spider ricomparirà in Avengers: Infinity War.

Trixter, studio che si occupa di effetti visivi, ha postato su Instagram l'immagine del costume Iron Spider spiegando che in realtà questo "era stato concepito per uno dei prossimi progetti dell'MCU". Spider-Man ricomparirà in Avengers: Infinity War perciò non è difficile indovinare quando rivedremo il costume sul grande schermo.

La tuta di Iron Spider è stata introdotta nei fumetti come costume simile a quello di Iron Man creato da Tony Stark per Spider-Man. Parker lo indosserà fino alla Civil War, quando il rapporto con Tony Stark si deteriorerà. Nel finale di Spider-Man: Homecoming, vediamo Peter Parker indossare ancora la prima tuta creata da Tony Stark per lui, che ha trovato sul suo letto. A quanto pare, però, Spider-Man avrà necessità di ampliare i propri poteri per combattere nemici letali come Thanos in Infinity War.

