Spider-Man: Homecoming contiene un easter egg quasi invisibile che lo collega a Thor: Ragnarok

I fan dei rimandi e legami tra pellicole del Marvel Cinematic Universe forse se ne saranno già accorti, ma l'easter egg contenuto in Spider-Man: Homecoming che strizza l'occhio a Thor: Ragnarok è difficilissimo da notare.

In una scena del film vediamo Peter Parker e Zia May che vanno a cena fuori e si recano in un ristorante Thai. Nell'inquadratura che mostra il locale dall'esterno, sulla destra, c'è un'insegna in coreano difficoltosa da leggere per chi non mastica la lingua. Ma ingrandendo l'immagine vediamo che sotto vi è anche una scritta in inglese, probabilmente la traduzione dell'insegna coreana.

Korean Church of Asgard? Le divinità nordiche sono tornate in auge tra gli appassionati di religioni? A notare la stranezza per primo è stato un utente di Reddit, ma l'insegna potrebbe implicare novità nel modo in cui il Marvel Cinematic Universe si evolverà. Le persone sanno che Thor, Dio del Tuono, fa parte degli Avengers, perciò devono conoscere anche l'esistenza di Asgard e Odino.

Thor: Ragnarok porterà probabilmente l'apocalisse di Asgard e le sue conseguenze sulla Terra. Il film rappresenterà, inoltre, il ponte verso la Infinity War. Kevin Feige ha spiegato di recente che per Thor la situazione cambierà drasticamente dopo Ragnarok portando alla conquista del potere da parte di Thanos. Restiamo in attesa di scoprire qualche dettagli in più con l'arrivo del panel Marvel durante il San Diego Comic-Con.

