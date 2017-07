Spider-Man diventa un horror nel trailer fan made! (VIDEO)

Tom Holland è il nuovo Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe ed è in sala dal 6 luglio 2017 con Spider-Man: Homecoming . Ma all'inizio degli anni 2000, Tobey Maguire ha rappresentato il primo e vero volto di Peter Parker sul grande schermo, grazie a tre film, di grande successo di pubblico, diretti da Sam Raimi. Mentre i film sono conditi con una notevole spruzzata di ironia, un fan non la pensa così. Il canale YouTube Depth of Frame ha infatti caricato sul web il trailer di Spider-Man in versione... horror. In questa versione il giovane Peter da quando conosce Mary Jane (Kirsten Dunst) inizia a esserne ossessionato, fino a perdere il controllo di sé.

