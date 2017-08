Soldado, Taylor Sheridan: "Il sequel farà sembrare Sicario una commedia"

Sicario, diretto dall'acclamato Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049), non ha avuto un enorme successo ai box office, ma la sua inquietante rappresentazione della guerra sulla droga negli Stati Uniti, insieme a performance di livello del cast (protagonista Emily Blunt, con Benicio Del Toro e Josh Brolin) sono bastati per organizzare un sequel, che si intitolerà Soldado.

Villeneuve non dirigerà il secondo capitolo e in cabina di regia è entrato Stefano Sollima (Suburra), alla sua prima esperienza oltreoceano. Taylor Sheridan (Hell or High Water) ha scritto la sceneggiatura del film e, durante un'intervista a Collider, ha rivelato che lo script sarà brutale:

"Quando ho detto alla produzione che avrei scritto il sequel, loro volevano sapere di più e io ho detto 'No, il primo era originale, ora ci lavoro e tornerò con il lavoro già completo, fine'. Si sono fidati di me, l'hanno letto e hanno detto 'Siamo nella merda'. Soldado fa sembrare Sicario una commedia. Sì, forse è meglio non farmi scrivere più sequel."

Soldado non porterà avanti i fatti avvenuti alla fine di Sicario, ma mostrerà i personaggi alle prese con un'altra vicenda. Finora nel cast sono stati confermati Benicio Del Toro, Josh Brolin, Jeffrey Donovan, Matthew Modine e Catherine Keener. Ancora non è stata comunicata la data d'uscita del sequel.

