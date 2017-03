Small Crimes: il trailer della nuova dark comedy Netflix con Nikolaj Coster-Waldau

Cristiano Ogrisi

La star de Il trono di spade Nikolaj Coster-Waldau è il protagonista di Small Crimes, la nuova dark comedy di Netflix.

Il film è diretto da E.L. Katz (Cheap Thrills) e scritto insieme a Macon Blair (Green Room). La storia ruota attorno a Joe Denton, un ex poliziotto caduto in disgrazia che, dopo aver passato sei anni in carcere per tentato omicidio, fa ritorno a casa in cerca di redenzione, ma finisce intrappolato dai guai combinati nel passato.

Nel cast anche Molly Parker, Robert Forster, Jacki Weaver, Gary Cole e Pat Healy. Il film debutterà al SXSW Festival e arriverà su Netflix il 28 Aprile 2017.

