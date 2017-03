Netflix lancia i trailer del nuovi film con Melissa Leo, Jake Johnson e Nikolaj Coster-Waldau

Tra poche ore prenderà il via il SXSW Film Festival. Per l'occasione Netflix ha diffuso i trailer di tre nuovi film prodotti dalla piattaforma streaming che verranno presentati nel corso della manifestazione: una pellicola biografica interpretata dalla talentuosa Melissa Leo, un film sul gioco d'azzardo con Jake Johnson e un scatenato thriller con Nikolaj Coster-Waldau.

The Most Hated Woman in America è una pellicola biografica dedicata a Madalyn Murray O'Hare, fondatrice e leader dell'Associazione degli Atei Americani. Protagonista è Melissa Leo, con lei Adam Scott, Vincent Kartheiser e Juno Temple. The Most Hated Woman in America arriverà su Netflix il 24 marzo.

Win It All, diretto da Joe Swanberg, vede Joe Johnson nei panni di Eddie Garret, piccolo truffatore affetto dalla mania del gioco d'azzardo a cui viene affidata una borsa da custodire. Quando l'uomo scopre che la borsa è piena di denaro lo spende rapidamente, ma poi si rende conto di doverlo restituire. Così inizia una corsa disperata per riguadagnare i soldi perduti prima che sia troppo tardi. Win It All sarà disponibile su Netflix il 7 aprile.

La star de Il trono di spade Nikolaj Coster-Waldau è invece al centro della dark comedy Small Crimes. Il film, dal regista E.L. Katz e scritto insieme all'attore Macon Blair, racconta la storia di un ex poliziotto caduto in disgrazia che, dopo aver passato sei anni in carcere per tentato omicidio, fa ritorno a casa in cerca di redenzione, ma finisce intrappolato dai guai combinati nel passato. Small Crimes approderà su Netflix il 28 aprile.

