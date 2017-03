Skyscraper: il thriller con Dwayne Johnson arriverà nell'estate 2018

Universal e Legendary hanno annunciato che il film Skyscraper, con protagonista Dwayne Johnson, arriverà nelle sale americane il 13 luglio 2018.

The Rock avrà la parte di Will Ford: l'ex militare e leader di un team dell'FBI che si occupava delle situazioni in cui sono coinvolti degli ostaggi. L'uomo lavora ora come responsabile della sicurezza di un grattacielo cinese che finisce improvvisamente in fiamme, evento di cui viene accusato Ford. Will sarà quindi costretto a fuggire, cercando di trovare il responsabile di quanto accaduto e salvare la sua famiglia, intrappolata nell'edificio.

Il progetto sarà scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, mentre tra i produttori ci saranno anche Beau Flynn, Johnson e Thurber.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Skyscraper: il thriller con Dwayne Johnson...