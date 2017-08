Shazam: il regista annuncia un'atmosfera più divertente rispetto agli altri film DC

Il regista David F. Sandberg, intervistato dal quotidiano The Toronto Sun, ha svelato l'approccio che avrà nei confronti di Shazam! , l'adattamento per il grande schermo dei fumetti della DC.

Il filmmaker ha svelato: "Quello che mi ha attratto molto del personaggio è il fatto che ogni ragazzino sogna di essere Superman, giusto? Io di sicuro lo facevo e Billy Batson è un ragazzo che ha quell'opportunità".

Sandberg ha proseguito: "Diventa il supereroe. Sarà grande con i superpoteri in un certo senso. Le persone penso possano aspettarsi più divertimento e leggerezza rispetto agli altri progetti dell'universo DC. Sarà sicuramente qualcosa di diverso".

Nel lungometraggio, in arrivo nei cinema americani il 5 aprile 2019, non apparirà il villain Black Adam, ruolo affidato alla star Dwayne Johnson in un progetto separato in fase di sviluppo, e per ora non è stata diffusa l'identità del nemico del supereroe.

Alla regia del cinecomic ci sarà Sandberg, recentemente autore di film Lights Out - Terrore nel buio.

La sceneggiatura è stata scritta da Darren Lemke e la storia avrà come protagonista il teenager Billy Batson che si trasforma in un supereroe pronunciando la parola magica Shazam.



