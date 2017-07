Sex And The City 3, Chris Noth: "Non interpreterò più Mr. Big"

La possibilità di un Sex and the city 3, già lontana, si fa sempre più remota. L'attore Chris Noth, storico interprete di Mr. Big, ha parlato del suo personaggio a UsWeekly e ha fatto capire che non ha alcuna intenzione di tornare in quei panni:

"Credo che abbiamo già raccontato tutto. Penso non ci sia nulla da aggiungere per me. Voglio raccontare altre storie. Accetto l'attaccamento dei fan, non lo capisco ma lo accetto. Alla fine non è l'uomo di successo che pensano. Ballavano insieme. Poi sparivano per un po', lei aveva altre relazioni e lui si è sposato con un'altra."

Noth ha interpretato l'interesse amoroso di Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) per il popolare show HBO, andato in onda dal 1998 al 2004. Nonostante gli alti e bassi, alla fine i due personaggi si sono sposati.

