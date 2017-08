Serie TV, nel 2017 sono più di 500 e seguirle diventa impossibile!

Che cos'è la peak television? John Landgraf ha definito così il totale di show TV in onda che potrebbero essere troppi per permettere allo spettatore una scelta ponderata. Una volta raggiunto il peak, ci sarà un forte crollo di titoli negli anni a seguire. Il direttore del canale FX ha presentato i numeri aggiornati di nuove serie che stanno andando in onda negli Stati Uniti nella scorsa annata durante il suo intervento sullo stato dell'industria televisiva ai Television Critics Association.

Leggi anche: 5 serie TV da recuperare che nessuno (o quasi) conosce

FX Networks negli ultimi hanno ha iniziato un conto, utile per l'industria, delle numerose serie tv che vengono realizzate, e nel 2016 il canale conta 455 titoli. Secondo Landgraf, finora nel 2017 sono andate in onda 342 serie, contro le 325 di quelle dell'anno passato. Il più grande aumento si è visto nello streaming, dove troviamo 62 serie contro le 51 del 2016, e dove apparentemente arriveranno altre 79 titoli entro dicembre.

Anche le reti televisive hanno aumentato la loro portata da 118 a 127, mentre la tv via cavo è rimasta stabile in dodici mesi. Il conto del 2017 deve includere ancora tutti i titoli Apple, che da giugno sta iniziando a elaborare materiale televisivo con l'arrivo di Zack Van Amburg e Jamie Erlicht. Probabilmente a fine 2017 il numero totale di serie tv in un anno arriverà a toccare quota 534.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Serie TV, nel 2017 sono più di 500 e seguirle...