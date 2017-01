Scarface: Diego Luna protagonista del remake, Antoine Fuqua abbandona la regia

Dopo un lungo coinvolgimento nello sviluppo del progetto, Antoine Fuqua ha deciso id abbandonare il remake di Scarface. Il regista sarebbe troppo impegnato a sviluppare con Sony Pictures il sequel di The Equalizer - Il vendicatore che vedrà il ritorno di Denzel Washington nel ruolo di Robert McCall..

Per un regista che se ne va sarebbe in arrivo un nuovo interprete: il messicano Diego Luna sarebbe entrato in trattative con Universal per partecipare al remake in veste di protagonista.

Scarface, inizialmente portato sul grande schermo nel 1932 da Howard Hawks e poi reso celebre dalla versione moderna firmata da Brian De Palma nel 1983, verrà nuovamente riadattato: la città dove si svolgono gli eventi sarà Los Angeles e il protagonista si chiamerà Tony, come il personaggio interpretato da Al Pacino, ma avrà un cognome diverso.

Terence Winter ha firmato la versione più recente della sceneggiatura del nuovo Scarface. La prima bozza era stata scritta da David Ayer e Jonathan Herman.

