Samuel L. Jackson affianca Sebastian Stan in The Last Full Measure

Foresight Unlimited ha annunciato l'ingaggio della star Samuel L. Jackson in The Last Full Measure, pellicola scritta e diretta da Todd Robinson. Protagonista del film è Sebastian Stan, con lui troviamo inoltre Christopher Plummer, William Hurt, Bradley Whitford, Michael Imperioli e Linus Roache.

Basato sulla vera storia di un'indagine sotto copertura, The Last Full Measure segue l'investigatore del Pentagono Scott Huffman (Stan) intento a combattere la macchina politica di Washington. L'uomo inizia a collaborare controvoglia con i veterani dell'Operazione Abilene per convincere il Congresso ad assegnare la Medaglia al Valore a un coraggioso medico dell'Air Force, William Pitsenbarger, che ha salvato la vita di 60 Marines nel corso di una delle battaglie più sanguinose della Guerra del Vietnam. Mentre la battaglia imperversava, e dopo che l'ultimo elicottero era partito, l'uomo ha continuato a salvare i commilitoni fino a che non è stato ucciso.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Samuel L. Jackson affianca Sebastian Stan in The...