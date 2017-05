Ruth Wilson in The Little Stranger di Lenny Abrahamson

Il regista di Room Leonard Abrahamson è impegnato nella lavorazione del suo nuovo progetto, un adattamento del romanzo di Sarah Waters The Little Stranger. Oggi apprendiamo la notizia dell'ingaggio di Ruth Wilson nel cast.

L'attrice affiancherà il protagonista Domhnall Gleeson, già diretto da Abrahamson in Frank, nel racconto gotico incentrato su un medico che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si reca in visita a Hundreds Hall, maniero cadente in cui la madre, da giovane, lavorò come cameriera. La famiglia che possiede il maniero sta per perderlo a causa delle tasse, ma la casa è infestata da un terrificante poltergeist che tormenta gli abitanti. Il dottore è ossessionato dall'idea di sposare la figlia maggiore della famiglia (Ruth Wilson), ma il fantasma provoca danni devastanti che sconvolgeranno tutti i personaggi. Lenny Abrahamson inizierà le riprese del film a breve.

Prossimamente vedremo Ruth Wilson in How to Talk to Girls at Parties e Dark River. L'attrice ha accettato di interpretare sua nonna Alice Wilson in un nuovo dramma BBC intitolato The Wilsons.

