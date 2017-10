Boy Erased, The Little Stranger e Mary Queen of Scots: ecco le date di uscita

La Focus Features ha annunciato le date in cui verranno distribuiti nelle sale tre dei suoi film in arrivo sul grande schermo nel 2018.

The Little Stranger, diretto da Leonard Abrahamson (Room) debutterà il 31 agosto. La sceneggiatura è stata firmata da Lucinda Coxon e il lungometraggio è tratto dal romanzo scritto da Sarah Waters.

Il protagonista sarà Domhnall Gleeson nel ruolo del Dottor Faraday, il figlio di una domestica che si è costruito una vita rispettabile come dottore di campagna. Durante l'estate del 1947 l'uomo deve intervenire per occuparsi di un caso medico a Hundreds Hall, dove in passato lavorava sua madre e residenza da oltre due secoli della famiglia Ayres. Mrs Ayres (Charlotte Rampling) e i suoi due figli, Caroline (Ruth Wilson) e Roddy (Will Poulter), sono però alle prese con qualcosa di terribile e il Dottor Faraday non ha idea del pericolo che sta per correre.

Boy Erased, scritto e diretto da Joel Edgerton basandosi sull'autobiografia di Garrard Conley, sarà distribuito nelle sale a partire dal 28 settembre.

Il protagonista è Jared (Lucas Hedges), un diciannovenne che si ritrova di fronte all'ultimatum dei suoi genitori (Nicole Kidman e Russell Crowe). Il ragazzo dovrà quindi decidere se accettare di partecipare a una terapia che sostiene di "guarire" gli omosessuali facendoli convertire o rifiutarsi, venendo così esiliato per sempre dalla piccola città in cui vive e perdendo ogni contatto con la sua famiglia, gli amici e la propria fede. Fanno parte del cast anche lo stesso Edgerton, Xavier Dolan, Joe Alwyn e Cherry Jones.

Mary Queen of Scots, infine, debutterà nei cinema il 2 novembre 2018.

La regia è di Josie Rourke e la sceneggiatura è stata scritta da Beau Willimon basandosi sul libro My Heart is My Own: The Life of Mary Queen of Scots scritto da John Guy. I protagonisti sono Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, Joe Alwyn, Gemma Chan, David Tennant, Guy Pearce e Ian Hart.

Il film esplorerà la vita turbolenta della carismatica Maria Stuarda, regina di Francia a 16 anni e vedova già a 18. Resistendo alla pressione di chi le chiedeva di risposarsi, la sovrana decide di ritornare in patria, in Scozia, per reclamare il trono che le spetta di diritto. Il regno è però sotto il controllo di Elisabetta I. Le due donne sono rivali per il potere e l'amore, ed entrambe alle prese con un mondo maschile che le obbliga a decidere il modo in cui affrontare matrimonio e indipendenza. Maria minaccia però il regno di Elisabetta, dando vita a una serie di cospirazioni e ribellioni che cambieranno il corso della storia.

